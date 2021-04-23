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    День рождения принца Луи. Кейт Миддлтон показала умилительное фото трехлетнего сына

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    День рождения принца Луи. Кейт Миддлтон показала умилительное фото трехлетнего сына
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Британцы пришли в восторг от кадра

    Сегодня принцу Луи исполнилась три года. Его мама, 38-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, сделала праздничный портрет сына.

    Младший наследник герцогов Кембриджских пошел в детский сад Уилкокс. Учебное заведение расположено недалеко от дома Кейт и Уильяма в Лондоне. Герцогиня запечатлела Луи в первый день занятий. Мальчик взял с собой в детский сад любимый красный велосипед.

    Юного принца одели в полосатую рубашку, свитер и шортики. За спиной у него был рюкзак, как у школьника. Луи улыбался, показывая, что первый день в детском саду не представляется ему чем-то страшным. Велосипед принца Tadpole Plus стоимостью 200 фунтов не имеет педалей. Эта модель разработана для начинающих.

    instagram.com/kensingtonroyal/
    instagram.com/kensingtonroyal/

    «Фото было сделано герцогиней Кембриджской перед тем, как Луи пошел в первый раз в детский сад на этой неделе. Герцоги Кембриджские рады поделиться новым портретом наследника», — сообщили представители монаршей семьи.

    Британцы пришли в восторг от кадра. Подросший Луи многим внешне напомнил брата Джорджа, но большинство назвали его мини-версией Кейт. Поклонники королевской семьи также отметили, что юный принц растет очень красивым ребенком.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости дети Кейт Миддлтон
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