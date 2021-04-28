В США продадут самую старую бутылку виски

Исследователи выяснили, что бурбон был разлит в бутылку в 1763-1803 годы

Самая старая из существующих бутылка виски Old Ingledew будет выставлена на онлайн-аукционе Skinner в конце июня. Ожидается, что за крепкий напиток удастся выручить от 20 до 40 тысяч долларов, сообщает CNN.

Организаторы торгов заявили, что для точной датировки виски были привлечены ученые из Университета Джорджии. С помощью специальной иглы исследователи извлекли небольшой образец жидкости и выяснили, что бурбон был разлит в бутылку в 1763-1803 годы.

Эксперт Skinner по редким алкогольным напиткам Джозеф Хайман уверен, что эта бутылка виски «считается единственной уцелевшей из погреба JP Morgan, подаренной в 1940-х годах вашингтонской элите».

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