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    Жизнь

    Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости. Много лет назад актер чуть не напился до смерти

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    Актер Энтони Хопкинс - Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости. Много лет назад актер чуть не напился до смерти
    Актер Энтони Хопкинс

    Артист пожелал стойкости всем, для кого 2020-й оказался тяжелым

    Легендарный голливудский актер, обладатель «Оскара» Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости.

    «Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горя и печали для многих людей. Но в этот день ровно 45 лет назад меня как будто разбудил тревожный звоночек», — рассказал Хопкинс.

    Актер признался, что его жизнь катилась под откос, и рассказал, что напился практически до смерти.

    Тогда он задумался, хочет ли он жить или умереть. «Я сказал: «Я хочу жить». И внезапно пришло облегчение, и моя жизнь стала потрясающей», — сказал Хопкинс.

    Актер отметил, что у него бывают дни, когда его одолевают сомнения, но он с ними справляется.

    «Сегодня — это то завтра, о котором вы так беспокоились вчера. Не сдавайтесь, продолжайте бороться», — заявил Хопкинс.

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    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес алкоголь новости
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