Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости. Много лет назад актер чуть не напился до смерти

Артист пожелал стойкости всем, для кого 2020-й оказался тяжелым

Легендарный голливудский актер, обладатель «Оскара» Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости.

«Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горя и печали для многих людей. Но в этот день ровно 45 лет назад меня как будто разбудил тревожный звоночек», — рассказал Хопкинс.

Актер признался, что его жизнь катилась под откос, и рассказал, что напился практически до смерти.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

Тогда он задумался, хочет ли он жить или умереть. «Я сказал: «Я хочу жить». И внезапно пришло облегчение, и моя жизнь стала потрясающей», — сказал Хопкинс.

Актер отметил, что у него бывают дни, когда его одолевают сомнения, но он с ними справляется.

«Сегодня — это то завтра, о котором вы так беспокоились вчера. Не сдавайтесь, продолжайте бороться», — заявил Хопкинс.

