Вечная классика и современный ритм: Владимир Гришко споет в дуэте с Монатиком



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Владимир Гришко

Когда-то прославленный украинский тенор пел в лучших оперных театрах мира

Известный оперный певец Владимир Гришко накануне своего 59-летия рассказал, где будет праздновать день рождения, а также поделился своими мечтами и планами на будущее, в том числе поведал о будущем дуэте с Монатиком.

В свой день рождения маэстро будет петь в Киево-Печерской лавре.

«Самая большая привилегия - петь в храме. Традиционно в день рождения, 28-го, я буду петь в Лавре, и для меня это большая честь. Когда поднимаешься на колокольню и тебе дают возможность прикоснуться к вечности, позвонить в колокола, - такая энергия идет. Она дает мне возможность прожить весь год, – рассказывает Владимир Гришко.

В свое время, Владимир Гришко 44 раза исполнял главные партии в операх, проходивших в одном из самых престижных залов классической музыки – Метрополитен-опере в Нью-Йорке. В его послужном списке - дуэты с Лучано Паваротти, Андреа Бочелли и Монсеррат Кабалье. Сегодня певец - счастливый муж и отец троих детей. И чтобы быть в тонусе, ему приходится заниматься спортом и следить за своим весом.

«Десять лет назад, когда стрелки весов показали 135 кг, я задумался. И похудел. С тех пор живу по Полю Брэггу. Это умеренная еда с 16-часовыми интервалами, а с вечера пятницы до воскресного утра - прекращаю употребления любой пищи. Это миф, что оперным певцам нужно хорошо питаться. Лучано Паваротти поставил мне голос, и мышцы запомнили. Голос не зависит от того, нормальный вес или большой», - признался прославленный певец в интервью «Интеру».