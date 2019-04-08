Внучка королевы Великобритании выходит замуж за разведенного миллионера



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30-летняя принцесса Беатрис может сменить свой незамужний статус уже в ближайшее время

Внучка Елизаветы II готовится к свадьбе с 35-летним миллионером Эдоардо Мапелли Моцци.

Они «по уши влюблены» друг в друга, как сообщают инсайдеры. Пара живет вместе и обсуждает грядущее бракосочетание. «Они открыто говорят о браке. Это будет либо в этом году, либо, может быть, в начале следующего года», — рассказал приближенный к королевской семье источник в интервью таблоиду The Sun.

О новом романе принцессы Беатрис стало известно в ноябре прошлого года. Пара познакомилась за месяц до этого на свадьбе принцессы Евгении. Многие подозревали, что королева может выступить против этого брака, потому что избранник ее внучки уже был женат, но Елизавета II предпочла закрыть на это глаза.

Джерело: graziamagazine.ru