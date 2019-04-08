  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Внучка королевы Великобритании выходит замуж за разведенного миллионера

    • Розсилка
    Внучка королевы Великобритании выходит замуж за разведенного миллионера
    LegionMedia

    30-летняя принцесса Беатрис может сменить свой незамужний статус уже в ближайшее время

    Внучка Елизаветы II готовится к свадьбе с 35-летним миллионером Эдоардо Мапелли Моцци.

    Они «по уши влюблены» друг в друга, как сообщают инсайдеры. Пара живет вместе и обсуждает грядущее бракосочетание. «Они открыто говорят о браке. Это будет либо в этом году, либо, может быть, в начале следующего года», — рассказал приближенный к королевской семье источник в интервью таблоиду The Sun.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Внучка королевы Великобритании выходит замуж за разведенного миллионера
    Внучка королевы Великобритании выходит замуж за разведенного миллионера
    Внучка королевы Великобритании выходит замуж за разведенного миллионера
    LegionMedia

    О новом романе принцессы Беатрис стало известно в ноябре прошлого года. Пара познакомилась за месяц до этого на свадьбе принцессы Евгении. Многие подозревали, что королева может выступить против этого брака, потому что избранник ее внучки уже был женат, но Елизавета II предпочла закрыть на это глаза.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ