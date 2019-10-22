Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»



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История Скайуокеров завершится 18 декабря с выходом девятого эпизода саги

Компания Disney выпустила финальный трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который завершит историю Скайуокеров и поставит точку в многовековом противостоянии джедаев и ситхов. Четвертая трилогия «Звездных войн», которую анонсировали в 2017 году, расскажет уже о новых героях из нового уголка Вселенной.

Сюжет фильма не раскрывается, однако в девятом эпизоде вновь появится главный злодей — император Палпатин. К своим ролям вернутся Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Билли Лурд, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли и другие.