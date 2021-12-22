«Я просила помощи у полицейских», – жена Болдуина рассказала о преследовании ее семьи

Она опровергла слухи о задержании полицией

Жена голливудского актера Алека Болдуина, Хилари опровергла информацию о том, что их с мужем якобы остановила полиция. Знаменитость объяснила – она сама попросила у офицера помощи из-за преследования папарацци.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, комментируя слухи о том, что ее задержали полицейские в рамках расследования гибели Галины Хатчинс – оператора фильма «Ржавчина».

«Я ехала с Алеком и Кармен в машине, пока не нашла полицейскую и не попросила помощи из-за людей, преследующих меня. Тот, кто преследует нас таким уродливым образом, вышел и начал кричать на полицию и на меня... Сказал, что он на работе, а я мешаю ему – очевидно, потому что я не позволяю ему «насиловать» меня и мою семью», – подчеркнула Хилария.

По словам жены Болдуина, с этим конкретным папарацци у нее уже возникали проблемы раньше. Именно поэтому она решила обратиться к офицерам.

Хилария добавила, что фотографию ее с полицейскими сделал именно этот фотограф, в то время как она жаловалась на него. Она подчеркнула, что не собирается молчать и терпеть издевательства со стороны желтой прессы.

Ранее сообщалось, что родители погибшего оператора Галины Хатчинс потребовали наказать виновных после того, как их дочь была убита актером Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина».

Друзья семьи отметили: отец, бывший военнослужащий советского флота, Анатолий и мать Ольга Андросович сразу после известия о смерти пытались вылететь в США, но у женщины возникли сложности с документами.

Американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого на съемочной площадке фильма Rust в Мексике. Погибшая, 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс, была украинкой, которая родилась и выросла в Киеве.

Галина Хатчинс окончила Киевский национальный университет по специальности «международная журналистика», ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных производствах в Европе. В 2015 году Хатчинс закончила Американский институт кино, после чего начала снимать фильмы. В 2019 году она победила в номинации «Восходящая звезда» от издания American Cinematographer.

Ранее стало известно, что выстрел из пистолета, который убил на съемочной площадке женщину-оператора, сделал знаменитый голливудский актер Алек Болдуин. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не предъявлено обвинений.