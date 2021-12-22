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    Внебрачный сын Шварценеггера объяснил, почему отказался от фамилии отца

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    Знаменитый актер с сыном - Внебрачный сын Шварценеггера объяснил, почему отказался от фамилии отца
    Знаменитый актер с сыном
    фото из открытых источников

    Парень говорит, что не хочет прикрываться славой знаменитого папы

    24-летний сын Арнольда Шварценеггера и бывшей домработницы семьи актера Милдред Баэны Джозеф, как и его отец, занимается бодибилдингом, снимается в кино, но при этом отказывается брать его фамилию, пишет EOnline. По словам парня, он хочет добиться успеха в жизни самостоятельно, а не жеголяя знаменитой фамилией.

    О внебрачном сыне Шварценеггера стало известно лишь 10 лет назад. Актер был в отношениях со своей домработницей Милдред, которая и родила ему сына. Сам Шварценеггера на тот момент был женат на Марии Шрайвер – племяннице одного из президентов США Джона Кеннеди. Когда правда о внебрачном сыне и изменах стала известна, Мария подала на развод.

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    Теги: США кино дети звезд актер шоу-бизнес
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    Внебрачный сын Шварценеггера объяснил, почему отказался от фамилии отца