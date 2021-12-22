Внебрачный сын Шварценеггера объяснил, почему отказался от фамилии отца

Парень говорит, что не хочет прикрываться славой знаменитого папы

24-летний сын Арнольда Шварценеггера и бывшей домработницы семьи актера Милдред Баэны Джозеф, как и его отец, занимается бодибилдингом, снимается в кино, но при этом отказывается брать его фамилию, пишет EOnline. По словам парня, он хочет добиться успеха в жизни самостоятельно, а не жеголяя знаменитой фамилией.

О внебрачном сыне Шварценеггера стало известно лишь 10 лет назад. Актер был в отношениях со своей домработницей Милдред, которая и родила ему сына. Сам Шварценеггера на тот момент был женат на Марии Шрайвер – племяннице одного из президентов США Джона Кеннеди. Когда правда о внебрачном сыне и изменах стала известна, Мария подала на развод.