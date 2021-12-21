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    Актриса Шарлотта Арнольд публично обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

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    Жерар Депардье&nbsp;&ndash; французский актёр. Родился 27 декабря 1948 года. Один из самых плодотворных актёров современности &ndash; он снялся в более чем 170 фильмах - Актриса Шарлотта Арнольд публично обвинила Жерара Депардье в изнасиловании
    Жерар Депардье – французский актёр. Родился 27 декабря 1948 года. Один из самых плодотворных актёров современности – он снялся в более чем 170 фильмах
    Фото из открытых источников

    По ее словам, инцидент произошел в августе 2018 года

    25-летняя канадская актриса Шарлотта Арну заявила, что является жертвой изнасилования, а ее обидчик – знаменитый французский актер Жерар Депардье. Девушка рассказала об этом анонимно еще в 2018 году, однако больше не могла скрывать личную трагедию.

    «Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать»,написала Шарлотта в своем Twitter. По словам актрисы, звезда фильмов «Астерикс и Обеликс» и «Невезучие» дружил с ее отцом, а самой артистке помогал строить карьеру.

    В августе 2018 года меня изнасиловал Жерар Депардье»: актриса Шарлотта Арну нарушила молчание

    Арну призналась, что все произошло в парижском доме Депардье во время репетиций. Она написала заявление в жандармерию сразу после изнасилования в 2018 году, однако тогда производство по делу прекратили из-за отсутствия доказательств. Спустя время, после жалобы канадской актрисы, расследование возобновили. В СМИ писали об этом, но имя жертвы не раскрывали, поскольку никто не знал его.

    «Прошел уже год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Он все еще работает, в то время как я выживаю. Жизнь проходит мимо меня уже три года. Жить в молчании – это все равно, что похоронить себя заживо»,написала Шарлотта.

    На тот момент девушке было 22 года, а кинозвезде – 69. Арну утверждает, что они приехали к Депардье для занятий актерским мастерством, но вместо этого он ее изнасиловал. Француз не отрицает, что знаком с девушкой, однако ее обвинения называет ложными.

    Напомним, актер Крис Нот, которого накануне несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, судя по всему проведет новогодние праздники вдали от своих близких и друзей.

    Ранее мы писали, что еще две женщины обвинили в насилии актера из «Секса в большом городе»: одна – его бывшая.

    Теги: актриса актер изнасилование
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    Актриса Шарлотта Арнольд публично обвинила Жерара Депардье в изнасиловании