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    Жизнь

    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет

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    <p><span>Лотте ван дер Зее&nbsp;</span></p> <p>Фото: instagram / lotte_zee</p> - «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет

    Лотте ван дер Зее 

    Фото: instagram / lotte_zee

    В подростковом возрасте девушка выиграла престижный конкурс красоты

    Модель Лотте ван дер Зее скончалась — девушка умерла от сердечного приступа за день до своего 20-летия. Как сообщает DailyMail, Лотте в этот момент находилась на горнолыжном курорте в Австрии. Известно, что медики пытались ее реанимировать и доставили в больницу Мюнхена, но не смогли спасти.

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    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
    Фото: instagram / lotte_zee

    Будучи подростком, Лотте выиграла в конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Юная миcc Вселенная». 

     

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