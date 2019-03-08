«Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет



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Лотте ван дер Зее Фото: instagram / lotte_zee

В подростковом возрасте девушка выиграла престижный конкурс красоты

Модель Лотте ван дер Зее скончалась — девушка умерла от сердечного приступа за день до своего 20-летия. Как сообщает DailyMail, Лотте в этот момент находилась на горнолыжном курорте в Австрии. Известно, что медики пытались ее реанимировать и доставили в больницу Мюнхена, но не смогли спасти.

Будучи подростком, Лотте выиграла в конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Юная миcc Вселенная».