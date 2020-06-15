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    Жизнь

    Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой

    • Розсилка
    <p>Звездной семье пришелся по вкусу отдых на судне</p> <div></div> - Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой

    Звездной семье пришелся по вкусу отдых на судне

    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Звездноым супругам пришелся по вкусу отдых на яхте

    В эти выходные популярные телеведущие Екатерине Осадчая и Юрий Горбунов  решили поплавать по Днепру. Впрочем, если еще на прошлой неделе телеведущий осваивал искусство управления судном, то теперь уже учит своего маленького сына Ивана. Соответствующими снимками Горбунов поделился в своем Instagram.

    Тем временем, пока мужчины управляли яхтой, Екатерина Осадчая времени не теряла и принимала солнечные ванны. В своем фотоблоге ведущая программы "Світське житті" показала, как загорала на палубе в купальнике.

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    на весь екран згорнути
    Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой
    Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой
    Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой
    Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой
    Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой
    Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    «Лето - время фотографий в купальнике! Летом короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предвкушением предстоящего отпуска. В этом году все иначе, но не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужины, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумывать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи», - написала Екатерина Осадчая.

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    дети звезд Юрий Горбунов телеведущий отдых
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