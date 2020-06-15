Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой



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Звездной семье пришелся по вкусу отдых на судне instagram.com/gorbunovyuriy/

Звездноым супругам пришелся по вкусу отдых на яхте

В эти выходные популярные телеведущие Екатерине Осадчая и Юрий Горбунов решили поплавать по Днепру. Впрочем, если еще на прошлой неделе телеведущий осваивал искусство управления судном, то теперь уже учит своего маленького сына Ивана. Соответствующими снимками Горбунов поделился в своем Instagram.

Тем временем, пока мужчины управляли яхтой, Екатерина Осадчая времени не теряла и принимала солнечные ванны. В своем фотоблоге ведущая программы "Світське житті" показала, как загорала на палубе в купальнике.

«Лето - время фотографий в купальнике! Летом короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предвкушением предстоящего отпуска. В этом году все иначе, но не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужины, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумывать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи», - написала Екатерина Осадчая.