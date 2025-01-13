«За дівчат треба боротися». На популярного співака скоєно напад у Києві

Артист поки не розкрив деталей нападу, проте заявив, що нападники були вдягнені у мілітарну форму

За інформацією з соцмереж співака, інцидент стався вночі 13 січня

У Києві було скоєно напад на співака Антона Вельбоя, який виступає під псевдонімом Wellboy. Артист навіть звертався до лікарів, про що розповів на Instagram-сторінці.

Так, Wellboy поділився в Instagram-stories світлинами, на яких помітно ушкодження на голові. Згідно з довідкою з лікарні, яку опублікував Wellboy, він звернувся по допомогу близько 02:00, 13 січня. Медики діагностували забої м'яких тканин.

«За дівчат потрібно боротися», – підписав один з кадрів співак.

Артист ще не розкрив деталей нападу, однак заявив, що нападники були вдягнені у мілітарну форму.

Як повідомлялось, рік тому Антон Вельбой у соцмережах заявив, що припиняє співпрацю з музичним лейблом та продюсерським центром Papa music. «Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти чи не будуть, чи будуть гарні кліпи чи ні, але будь-які зміни це на краще», – зазначив Вельбой.

Нагадаємо, раніше продюсером співака Wellboy був скандальний Юрій Бардаш, який після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. Антон Вельбой оголосив, що припиняє працювати з Бардашем так само через соцмережі.