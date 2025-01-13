Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«За дівчат треба боротися». На популярного співака скоєно напад у Києві

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Артист поки не розкрив деталей нападу, проте заявив, що нападники були вдягнені у мілітарну форму
фото: Ігор Ткач (Радіо Промінь)

За інформацією з соцмереж співака, інцидент стався вночі 13 січня

У Києві було скоєно напад на співака Антона Вельбоя, який виступає під псевдонімом Wellboy. Артист навіть звертався до лікарів, про що розповів на Instagram-сторінці.

Так, Wellboy поділився в Instagram-stories світлинами, на яких помітно ушкодження на голові. Згідно з довідкою з лікарні, яку опублікував Wellboy, він звернувся по допомогу близько 02:00, 13 січня. Медики діагностували забої м'яких тканин.

«За дівчат треба боротися». На популярного співака скоєно напад у Києві фото 1
скриншот: instagram.com/a.wellboy
«За дівчат треба боротися». На популярного співака скоєно напад у Києві фото 2
скриншот: instagram.com/a.wellboy

«За дівчат потрібно боротися», – підписав один з кадрів співак.

«За дівчат треба боротися». На популярного співака скоєно напад у Києві фото 3
скриншот: instagram.com/a.wellboy

Артист ще не розкрив деталей нападу, однак заявив, що нападники були вдягнені у мілітарну форму.

Як повідомлялось, рік тому Антон Вельбой у соцмережах заявив, що припиняє співпрацю з музичним лейблом та продюсерським центром Papa music. «Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти чи не будуть, чи будуть гарні кліпи чи ні, але будь-які зміни це на краще», – зазначив Вельбой.

Нагадаємо, раніше продюсером співака Wellboy був скандальний Юрій Бардаш, який після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. Антон Вельбой оголосив, що припиняє працювати з Бардашем так само через соцмережі.

Читайте також:

Теги: напад артист співак Антон Вельбой соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Користувачі звинуватили колектив у тому, що він працює на російську аудиторію
«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу
10 сiчня, 12:12
Маск наповнив X публікаціями з критикою європейських політиків
Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи – WSJ
7 сiчня, 11:49
«Путін — наслідок намагань Європи та Америки перетворити недавніх комуністів-терористів на прозахідних демократів»
Росія – тінь ілюзій 1970-х років, у які повірив Захід
5 сiчня, 11:52
Місцева влада заборонила випливати з причалів, пристані будуть закриті на два дні з понеділка
На відомому курорті Єгипту акула напала на туристів
29 грудня, 2024, 19:27
Юрій Іваськевич: «Я почув пісню «Птахи» і зрозумів, що повинен її заспівати»
Оперний співак із Запоріжжя заспівав щемливу пісню про загиблих побратимів
27 грудня, 2024, 14:40
Деякі з акторів відвідували тимчасово окуповані території України
Машков, Гусєва, Батирєв. Нацрада визнала відомих росіян загрозою національній безпеці
26 грудня, 2024, 14:20
У наїзді на людей підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який 18 років живе у Німеччині
Теракт у Німеччині та вибухи в Сочі: головне за ніч
21 грудня, 2024, 07:10
Наразі один Bitcoin оцінюють у 107 232 долари
Біткоїн оновив максимум вище $107 000
17 грудня, 2024, 10:51
Кирило Буданов подякував музикантам за їхню громадянську позицію
Буданов отримав подарунок від відомого українського гурту (фото)
16 грудня, 2024, 09:01

Життя

«За дівчат треба боротися». На популярного співака скоєно напад у Києві
«За дівчат треба боротися». На популярного співака скоєно напад у Києві
У «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025
У «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025
Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення
Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення
Дмитро Ярош ніжно привітав дружину із днем народження
Дмитро Ярош ніжно привітав дружину із днем народження
Українські полярники показали, як пінгвіни годують своїх дитинчат: миле відео
Українські полярники показали, як пінгвіни годують своїх дитинчат: миле відео
Джуд Лоу зіграє Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник»
Джуд Лоу зіграє Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
42K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
22K
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
20K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua