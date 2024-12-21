Теракт у Німеччині та вибухи в Сочі: головне за ніч

У наїзді на людей підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який 18 років живе у Німеччині

Станом на ранок відомо про 11 загиблих у Німеччині та 80 поранених

Росіяни просуваються на Курщині, у Німеччині стався теракт на Різдвяному ярмарку, МВФ виділив Україні новий транш, а в Сочі прогриміли вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Російські загарбники нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області на тлі продовження наступальних операцій 20 грудня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, як українські сили завдають ударів по передбачуваним північнокорейським позиціям під російським командуванням на захід від Малої Локні (на північ від Суджі), що вказує на те, що російські сили недавно просунувся на захід від Малої Локні.

Вибухи в Сочі

У ніч на 21 грудня у Сочі пролунали кілька вибухів.

Місцеві жителі скаржаться, що від вибухів затремтіли вікна, а в автомобілях спрацювала сигналізація.

Про гучні звуки також повідомляють мешканці Туапсе.

Згодом міноборони РФ відзвітувало про нібито знищення 19 БПЛА над чотирма регіонами країни-агресорки та акваторією Чорного моря.

Теракт у Німеччині

Ввечері 20 грудня у різдвяний ярмарок біля ратуші Магдебурга в’їхало авто. У земельному уряді майже одразу заявили про навмисний напад.

Станом на ранок відомо про 11 загиблих та 80 поранених.

У наїзді на людей підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який 18 років живе у Німеччині.

У 2016 році в Німеччині стався схожий випадок. Тоді вантажівка, викрадена у польського водія, в’їхала в натовп на різдвяному ярмарку в Берліні. Унаслідок теракту загинули 12 людей, а понад 50 зазнали поранень. Виконавцем виявився Аніс Амрі – мігрант із Тунісу, пов’язаний з радикальними ісламістськими групами.

Новий транш від МВФ

Рада директорів МВФ завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, ухваливши рішення про виділення Україні близько $1,1 млрд, які будуть спрямовані владою на бюджетну підтримку.

Таким чином, загальний обсяг виплат за програмою, що підтримується МВФ, сягне $9,8 млрд.

Атака на багатоповерхівку в Харкові

Вчора ввечері У Харкові окупанти вдарили «Шахедом» по житловому будинку у Салтівському району міста. Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки.

Вже відомо про шістьох постраждалих, серед них 12-річна дитина.