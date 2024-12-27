Оперний співак із Запоріжжя заспівав щемливу пісню про загиблих побратимів

Юрій Іваськевич: «Я почув пісню «Птахи» і зрозумів, що повинен її заспівати»

«Птахи» – пісня про втрату друзів. Автор слів і музики – поет Ігор Дріжчаний

Запорізький оперний співак і боєць 110 бригади Юрій Іваськевич разом із «Культурним десантом» презентували пісню «Птахи». Про це йдеться на сторінці «Культурного десанту».

Пісня «Птахи» – це композиція про втрату друзів на війні. Вона з’явилася в рамках ініціативи «Культурного десанту» із запису та промоції пісень, створених безпосередніми учасниками російсько-української війни.

Автор слів і музики – поет Ігор Дріжчаний. Відомо, що до запису долучилися учасниці Ансамблю пісні й танцю ЗСУ, гітарну партію виконав Андрій Кохан, боєць 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади, музикант, учасник «Культурного десанту».

Юрій Іваськевич – оперний співак Запорізької обласної філармонії, професійний вокаліст у цивільному житті. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони України, був стрільцем і помічником гранатометника у 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, втратив ногу під час бойових дій; згодом долучився до «Культурного десанту».

«Був період, коли я не те що співати, а звуку із себе не міг витягнути. Це тривало більше року, – згадує Юрій Іваськевич, – і лише після того, як трохи відтанув, то захотів щось заспівати хлопцям. А потім я почув пісню «Птахи». І зрозумів, що повинен її заспівати. Сподіваюсь, мої хлопці її почують».

«Так заспівати до загиблих побратимів як той, хто прожив це, не зможе жоден актор чи співак без подібного досвіду. Мені здається, що це саме той випадок», – говорить очільник «Культурного десанту» Миколай Сєрга.

Зазначимо, що «Культурний десант» це об'єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, які займаються морально-психологічним забезпеченням бійців Сил оборони. Кожного місяця мобільні групи, до складу яких входять музиканти, поети, актори та інші артисти, дають до 200 виступів на різних ділянках фронту, а також у військових шпиталях, реабілітаційних центрах тощо.

Нагадаємо, що до коротких списків премії «Оскар-2025» увійшли документальні стрічки про війну в Україні «Порцелянова війна» й «Одного разу в Україні».