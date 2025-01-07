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Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи – WSJ
Маск наповнив X публікаціями з критикою європейських політиків
фото із відкритих джерел

WSJ: Ілон Маск «розбурхує» європейську політику

 

Висловлювання американського мільярдера Ілона Маска в соцмережі X про політику Євросоюзу доводять об'єднання до «дипломатичного головного болю». Про це пише The Wall Street Journal. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

«Ілон Маск кидає гранати в європейське політичне життя з низки питань від імміграції до свободи слова, створюючи дилему для урядів, які намагаються відповісти технологічному мільярдеру та ключовому радникові нової адміністрації Трампа», – йдеться у статті. 

Останніми днями та тижнями Маск зробив серію скандальних публікацій у соціальних мережах про європейську політику, зокрема про підтримку ультраправої партії напередодні виборів у Німеччині. Мільярдер відреагував в мережі на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині, він публічно через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном».

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів за що поважає Ілона Маска

До слова, премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла про стосунки з мільярдером Ілоном Маском, і назвала американського бізнесмена «геніальною людиною».

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск після президентських виборів у США проживає в орендованому у обраного президента країни Дональда Трампа котеджі на території його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.  Оточення Трампа навіть дратувалося через те, що Маск нібито поводиться як співпрезидент.

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Теги: партії Ілон Маск президент соцмережі

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