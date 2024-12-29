На відомому курорті Єгипту акула напала на туристів

Місцева влада заборонила випливати з причалів, пристані будуть закриті на два дні з понеділка

У результаті нападу один турист загинув, ще один – отримав поранення

У неділю, 29 грудня, на курорті Марса-Алам у Єгипті стався напад акули на двох іноземних туристів, які плавали в Червоному морі. Їхня національність не розголошується. Про це повідомило видання Khaleej Times з посиланням на заяву міністерства навколишнього середовища. У повідомленні йдеться, що в результаті нападу один турист загинув, ще один – отримав поранення. Обох постраждалих доставили в лікарню Порто-Галіб.

За словами очевидців, внаслідок нападу акули загинув неповнолітній хлопчик, а другою жертвою став його батько. Він нібито кинувся рятувати сина, але акула відкусила йому ноги.

Місцева влада заборонила випливати з причалів, пристані будуть закриті на два дні з понеділка. Це рішення було прийнято в рамках поточних заходів безпеки, які вже включали суворі заборони на купання біля пірсів.

Раніше на Мальдівах акула напала на туриста з РФ.

Нагадаємо, акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу. Останні декілька днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни. Судячи з відео, напад виявився несподіваним – у воді було кілька людей, які намагалися врятуватися і якнайшвидше виплисти до берега.

Також повідомлялося, що акули атакували катамаран навколосвітньої експедиції у Тихому океані з росіянами на борту, внаслідок чого судно затонуло. Акули атакували катер двічі. Спочатку вони пошкодили лівий балон, після чого мандрівники близько доби пливли в аварійному стані. За два дні, за 410 миль до Австралії акули знову напали на судно і розірвали правий балон, внаслідок чого катер почав тонути.

За даними Міжнародного архіву нападів акул, кількість неспровокованих атак цих хижаків на людей за останні десятиліття неухильно зростає. Якщо у 1990-х роках було зафіксовано 500 нападів, то з 2010 по 2019 рік ця цифра перевищила 800 випадків. Лише за 2023 рік зареєстровано 69 атак, що на 6 більше, ніж у середньому за попередні п'ять років. Внаслідок цих інцидентів загинуло 10 осіб.