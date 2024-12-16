Буданов отримав подарунок від відомого українського гурту (фото)

Начальник ГУР висловив подяку музикантам за їхню вагому підтримку та активну громадянську позицію

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов зустрівся з учасниками гурту «Один в каное» та отримав від них подарунок. Про це він повідомив в Telegram.

«Висловив подяку музикантам за їхню вагому підтримку та активну громадянську позицію. Дякую також усім поціновувачам «Один в каное» за підсилення можливостей українського спротиву агресору», – йдеться у повідомленні.

фото: Кирило Буданов/Telegram

Під час зустрічі Буданов отримав від музикантів запрошення на концерт. Начальник ГУР зауважив, що обов’язково скористається цією можливістю у майбутньому.

Один в каное – український музичний інді-гурт, заснований у 2010 році у Львові. Колектив складається з вокалістки Ірини Швайдак, гітариста Устима Похмурського та перкусіоніста Ігоря Дзіковського.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав від Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.

До слова, на Подолі у Києві з’явився масштабний мурал, намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман. На ньому зображений начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.