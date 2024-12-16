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Буданов отримав подарунок від відомого українського гурту (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кирило Буданов подякував музикантам за їхню громадянську позицію
фото: Начальник ГУР МО України/Telegram

Начальник ГУР висловив подяку музикантам за їхню вагому підтримку та активну громадянську позицію

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов зустрівся з учасниками гурту «Один в каное» та отримав від них подарунок. Про це він повідомив в Telegram.

«Висловив подяку музикантам за їхню вагому підтримку та активну громадянську позицію. Дякую також усім поціновувачам «Один в каное» за підсилення можливостей українського спротиву агресору», – йдеться у повідомленні.

Буданов отримав подарунок від відомого українського гурту (фото) фото 1
фото: Кирило Буданов/Telegram

Під час зустрічі Буданов отримав від музикантів запрошення на концерт. Начальник ГУР зауважив, що обов’язково скористається цією можливістю у майбутньому.

Один в каное – український музичний інді-гурт, заснований у 2010 році у Львові. Колектив складається з вокалістки Ірини Швайдак, гітариста Устима Похмурського та перкусіоніста Ігоря Дзіковського.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав від Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.

До слова, на Подолі у Києві з’явився масштабний мурал, намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман. На ньому зображений начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.

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Теги: Кирило Буданов ГУР розвідка Україна українці музика музикант співак подарунок співачка

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