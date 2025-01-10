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«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Користувачі звинуватили колектив у тому, що він працює на російську аудиторію
фото: instagram.com/5nizza_official

У коментарях люди звернулася до артистів із проханням оголосити себе російськими виконавцями

Український гурт 5'nizza, до складу якого входять Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, оголосив про майбутній тур кількома містами Європи. Однак оголошення було російською мовою, що неабияк розлютило багатьох українців.

Так, на відео в Instagram-сторінці Бабкін виконує коротку мелодію на гітарі, а Андрій Запорожець співає про те, що гурт 5'nizza виступить на сценах Берліна, Амстердама, Барселони, Валенсії та Франкфурта. Після цього Сергій уточнює, що тур триватиме з 9 по 16 лютого. Проте вся інформація була подана російською мовою.

У коментарях українці були вражені таким запрошенням на концерт. Вони звернулися до артистів із проханням оголосити себе російськими виконавцями, а також не розуміли, чому саме такі співаки поширюють «українське» за кордоном. Люди звертали увагу, що поки Росія бомбить Харків, його уродженці продовжують бути частиною російської культури.

«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу фото 1
скриншот: instagram.com/5nizza_official
«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу фото 2
скриншот: instagram.com/5nizza_official
«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу фото 3
скриншот: instagram.com/5nizza_official
«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу фото 4
скриншот: instagram.com/5nizza_official
«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу фото 5
скриншот: instagram.com/5nizza_official
«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу фото 6
скриншот: instagram.com/5nizza_official
«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу фото 7
скриншот: instagram.com/5nizza_official

Прикметно, що це не перший скандал із гуртом. Так, у 2023 році Сергій Бабкін та гурт 5'Nizza працювали з російським промоутером для організації концертів за кордоном.

Як пише видання «Слух», обидва музичні колективи використовують послуги промоутера від Somewhere Show, який веде соцмережі російською мовою та в основному продає квитки на виступ росіян, щоправда, тих, хто гастролює з антивоєнною позицією.

Також керівник видання про українську культуру LiRoom Олексій Бондаренко в інтерв'ю Альберту Цукренку для шоу «СучЦукрМуз» заявив, що Сергій Бабкін, перебуваючи за кордоном, заробляє виконує російською мовою хіти гурту 5'nizza, адже його творчість українською виявилася не такою затребуваною. На думку журналіста, така позиція співака демонструє його недалекоглядність.

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Теги: Харків росія українці скандал послуги концерт Запорожець відео соцмережі

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