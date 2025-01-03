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Захисник «Азовсталі» Діанов освідчився коханій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Михайло Діанов поділився важливими новинами про своє особисте життя
фото з відкритих джерел

Михайло Діанов вперше показав свою кохану

Михайло Діанов, захисник «Азовсталі» та морський піхотинець, повідомив, що освідчився коханій. Про це він зауважив на своїй сторінці в Instagram.

Військовий опублікував фото зі своєю обраницею, на якому вони обіймаються. У підписі до світлини Михайло Діанов повідомив, що освідчився своїй коханій: «Вона сказала так!».

Михайло Діанов із коханою
Михайло Діанов із коханою
фото: dianovmiha/Instagram

Однак військовий вирішив обличчя коханої не показувати. Відомо лише, що вона брюнетка.

Користувачі соцмереж зраділи цій новині та вітають військового у коментарях.

Захисник «Азовсталі» Діанов освідчився коханій фото 1
Захисник «Азовсталі» Діанов освідчився коханій фото 2
скріншот коментарів

Зауважимо, що Михайло Діанов раніше він був одружений з Ольгою. Однак розлучився із нею понад 12 років тому. У колишнього подружжя є спільна донька Катерина.

Михайло Діанов – український військовослужбовець, старший сержант 36 ОБрМП Збройних сил України, оборонець Маріуполя. Кавалер ордена «За мужність» II та III ступенів.

Нагадаємо, що Оля Полякова долучилася до команди благодійної платформи dobro.ua та Національного реабілітаційного центру Unbroken на базі Першого медоб‘єднання Львова, ставши амбасадоркою проєкту «Протези для Незламних». Співачці вдалося не лише зібрати необхідні кошти, а й збільшити вдвічі запланований результат завдяки підтримці українського військового, морпіха та захисника Маріуполя Михайла Діанова.

До слова, у штаб-квартирі ООН 4 травня відбувся показ фільму Glory to Ukraine. Зняв картину французький режисер Бернар-Анрі Леві, щоб показати світові звірства російської агресії проти України. На показі були присутні Михайло Діанов – морський піхотинець, який пройшов битву за Маріуполь, та Анна Зайцева, дружина Кирила Зайцева – захисника Маріуполя, який і досі у російському полоні. 

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Теги: Азовсталь Михайло Діанов сім'я

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Життя

Захисник «Азовсталі» Діанов освідчився коханій
Захисник «Азовсталі» Діанов освідчився коханій
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