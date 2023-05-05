Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН

Фільм показує звірства російської агресії проти України

У штаб-квартирі ООН 4 травня відбувся показ фільму Glory to Ukraine. Зняв картину французький режисер Бернар-Анрі Леві, щоб показати світові звірства російської агресії проти України.

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«Українські воїни захищають свободу не тільки України, але всього світу. Ми маємо подякувати їм за це», – зазначив Леві.

На показі були присутні Михайло Діанов – морський піхотинець, який пройшов битву за Маріуполь, та Анна Зайцева, дружина Кирила Зайцева – захисника Маріуполя, який і досі у російському полоні.

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Коментуючи фільм для американських ЗМІ, Михайло та Анна нагадали світові про сотні захисників Маріуполя та «Азовсталі», які досі знаходяться у російському полоні, та нелюдські тортури і знущання, які кожного дня проходять Герої.

Анна пережила вторгнення в Маріуполь, переховуючись у бомбосховищі легендарного заводу «Азовсталь». За її словами, власники Азовсталі, Метінвест Ріната Ахметова, підготували бомбосховища для перебування цивільних та військових. «У нас була їжа, в нас була вода, і нам надали заводську форму, яка дозволила нам не замерзнути», – розповіла вона.

Тим часом проєкт системної підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин «Серце Азовсталі», разом із українською владою та десятками інших організацій, робить все можливе задля якомога швидшого повернення захисників з полону, а також інтегрування їх у нормальне життя.

«Серце Азовсталі» є частиною мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт». Бюджет підтримки становить 1 мільярд гривень, які виділив український бізнесмен Рінат Ахметов на допомогу захисникам Маріуполя та їхнім сім'ям.