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Як Асаду отримати громадянство РФ? Депутат Держдуми знайшов несподіваний спосіб

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як Асаду отримати громадянство РФ? Депутат Держдуми знайшов несподіваний спосіб
Депутат Держдуми запропонував відправити Асада в Маріуполь
фото: hassan_siala_official_official/Instagram

Депутат Держдуми: Башар Асад, точніше його сім'я, могли б взяти під опіку один із постраждалих від військових дій районів Донбасу

Депутат Держдуми та член комітету з міжнародних справ Дмитро Кузнєцов заявив, що сирійського диктатора Башара Асада слід відправити разом із сім'єю до окупованого росіянами Маріуполя. Водночас він запропонував надати Асаду за це російське громадянство. Про це повідомляє «Газета.ru».

«Думаю, що Башар Асад, точніше його сім'я, могли б взяти під опіку один із постраждалих від військових дій районів Донбасу та оселитися в одній з новобудов Маріуполя. Також він зможе підтримати Еміра Кустуріца (сербський режисер, який не приховує своєї симпатії до Росії, – «Главком») для зйомок фільму на Донбасі за Достоєвським. Я за те, щоб він виявив себе на служінні російському народу, а далі, за вклад у відновлення Донбасу, можна розглядати питання про громадянство», – сказав Кузнєцов.

Таким чином, політик пропонує диктатору відновлювати частину Донецької області України, зруйновану самими ж росіянами.

Раніше, перший заступник голови комітету з оборони РФ Олексій Журавльов заявляв, що колишньому президенту Сирії Башару Асаду, який отримав притулок у Росії, потрібно дати російське громадянство.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів  сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

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Теги: Маріуполь росія Сирія Башар Асад сім'я громадянство росіяни

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