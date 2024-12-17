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Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення

Соціальний проєкт
Христина Жиренко
glavcom.ua
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Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення
Проєкт «Серце Азовсталі» розпочав роботу 16 січня 2023 року

Український мільярдер продовжив проєкт допомоги захисникам Маріуполя та їх родинам «Серце Азовсталі»

Проєкт підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин Серце Азовсталі продовжить роботу у 2025 році. Таке рішення ухвалив засновник проєкту Рінат Ахметов.

«Я прийняв рішення продовжити роботу проєкту «Серце Азовсталі» у 2025 році, тому що понад півтори тисячі захисників Маріуполя все ще перебувають у полоні. І це не просто цифра – це понад півтори тисячі мужніх людей, українців, які опинилися у вкрай складній життєвій ситуації. Вони мають знати, що вони не самі. Що на них чекають вдома – чекають їхні сім'ї, батьки, діти, чекає вся Україна. А наш обов'язок – боротися за цих хлопців, підтримувати і допомагати. Ми повинні сказати їм велике «спасибі» за їхній подвиг – не тільки словами, а й справами», – заявив Рінат Ахметов.

Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення фото 1

Проєкт «Серце Азовсталі» розпочав роботу 16 січня 2023 року за особистим рішенням Ахметова. Він виділив на підтримку захисників Маріуполя 1 мільярд гривень у 2023 і 2024 роках. Завдяки цьому за два роки понад 6000 захисників отримали підтримку персонально або через їхні родини.

Сьогодні проєкт отримав додаткове фінансування на 2025 рік і продовжить підтримку захисників Маріуполя протягом наступних 12 місяців.

Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення фото 2

Команда проєкту спільно із захисниками Маріуполя визначить і презентує напрями підтримки на наступний рік разом із бюджетом у лютому 2025 року, а також прозвітує за попередні два роки.

Теги: Рінат Ахметов Україна Азовсталь

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