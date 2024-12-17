Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення

Український мільярдер продовжив проєкт допомоги захисникам Маріуполя та їх родинам «Серце Азовсталі»

Проєкт підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин Серце Азовсталі продовжить роботу у 2025 році. Таке рішення ухвалив засновник проєкту Рінат Ахметов.

«Я прийняв рішення продовжити роботу проєкту «Серце Азовсталі» у 2025 році, тому що понад півтори тисячі захисників Маріуполя все ще перебувають у полоні. І це не просто цифра – це понад півтори тисячі мужніх людей, українців, які опинилися у вкрай складній життєвій ситуації. Вони мають знати, що вони не самі. Що на них чекають вдома – чекають їхні сім'ї, батьки, діти, чекає вся Україна. А наш обов'язок – боротися за цих хлопців, підтримувати і допомагати. Ми повинні сказати їм велике «спасибі» за їхній подвиг – не тільки словами, а й справами», – заявив Рінат Ахметов.

Проєкт «Серце Азовсталі» розпочав роботу 16 січня 2023 року за особистим рішенням Ахметова. Він виділив на підтримку захисників Маріуполя 1 мільярд гривень у 2023 і 2024 роках. Завдяки цьому за два роки понад 6000 захисників отримали підтримку персонально або через їхні родини.

Сьогодні проєкт отримав додаткове фінансування на 2025 рік і продовжить підтримку захисників Маріуполя протягом наступних 12 місяців.

Команда проєкту спільно із захисниками Маріуполя визначить і презентує напрями підтримки на наступний рік разом із бюджетом у лютому 2025 року, а також прозвітує за попередні два роки.