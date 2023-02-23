Морпіх Діанов розповів, які сюрпризи лишили росіянам після виходу із «Азовсталі»
Наказ виходити з «Азовсталі» у полон Михайло Діанов сприйняв позитивно
Українські військові, які перебували на заводі «Азовсталь» в Маріуполі, залишили російським окупантам лише несправну зброю та вибухові сюрпризи. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів морський піхотинець Михайло Діанов, який вийшов із «Азовсталі» разом з іншими українськими захисниками 16 травня 2022 року.
Діанов розповів, що українські військові не віддали росіянам жодного цілого ствола. Після того, як надали наказ скласти зброю, треба було віддати її ворогу – тому захисники придумали, як саме це зробити.
«Ну, ми зброю віддали, але вона була неробоча. Жодного ствола не було робочого. Зовні дивишся – автомат цілий, але середина, він в житті ніколи працювати не буди», – сказав він.
Михайло Діанов додав, що вони забивали цвяхи всередину стволів автоматів. Якщо хтось зробить постріл з такої зброї, то ствол розірве в руках. Українські військові витягували запчастини, затвори та викидали їх, а деякі автомати просто розбирали. Потім військові зібрали цю гору автоматів та підпалили їх, а вони почали плавитися. Він додав, що вони тоді робили все, щоб росіянам не дісталося справної зброї.
«А наказ (виходити з «Азовсталі» – «Главком») прийняли добре, тому що ти живий лишишся. І можна далі щось думати, щоб лишитися живим», – додав Діанов.
Наразі завод «Азовсталь» у Маріуполі має такий вигляд після російського «звільнення».
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, скільки полонених з «Азовсталі» перебуває в рашистському полоні.
До слова, 24 лютого у Національному музеї історії України в Києві відкриється виставка «Азовсталь: нові сенси».
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