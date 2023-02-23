Головна Країна Політика
search button user button menu button

Морпіх Діанов розповів, які сюрпризи лишили росіянам після виходу із «Азовсталі»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Морпіх Діанов розповів, які сюрпризи лишили росіянам після виходу із «Азовсталі»
Михайло Діанов зазначив, що вони не віддали росіянам жодної робочої зброї
фото: з відкритих джерел

Наказ виходити з «Азовсталі» у полон Михайло Діанов сприйняв позитивно

Українські військові, які перебували на заводі «Азовсталь» в Маріуполі, залишили російським окупантам лише несправну зброю та вибухові сюрпризи. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів морський піхотинець Михайло Діанов, який вийшов із «Азовсталі» разом з іншими українськими захисниками 16 травня 2022 року. 

Діанов розповів, що українські військові не віддали росіянам жодного цілого ствола. Після того, як надали наказ скласти зброю, треба було віддати її ворогу – тому захисники придумали, як саме це зробити.

«Ну, ми зброю віддали, але вона була неробоча. Жодного ствола не було робочого. Зовні дивишся – автомат цілий, але середина, він в житті ніколи працювати не буди», – сказав він.

Михайло Діанов додав, що вони забивали цвяхи всередину стволів автоматів. Якщо хтось зробить постріл з такої зброї, то ствол розірве в руках. Українські військові витягували запчастини, затвори та викидали їх, а деякі автомати просто розбирали. Потім військові зібрали цю гору автоматів та підпалили їх, а вони почали плавитися. Він додав, що вони тоді робили все, щоб росіянам не дісталося справної зброї.

«А наказ (виходити з «Азовсталі» – «Главком») прийняли добре, тому що ти живий лишишся. І можна далі щось думати, щоб лишитися живим», – додав Діанов.

Наразі завод «Азовсталь» у Маріуполі має такий вигляд після російського «звільнення».

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, скільки полонених з «Азовсталі» перебуває в рашистському полоні.

До слова, 24 лютого у Національному музеї історії України в Києві відкриється виставка «Азовсталь: нові сенси»

Теги: Михайло Діанов Азовсталь звільнення військові завод полон Маріуполь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники прибули в Британію для навчання на танках Challenger 2
Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2
29 сiчня, 14:22
Цілком очевидно, що інформаційні технології продовжуватимуть відігравати невід’ємну роль у майбутніх збройних конфліктах
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Тимошенко подав у відставку з посади заступника керівника Офісу президента
Тимошенко подав у відставку з посади заступника керівника Офісу президента
24 сiчня, 08:03
Максим Колесніков пробув у полоні 11 місяців
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
4 лютого, 17:28
У Європі шукають шлях для обмеження торгівлі російськими алмазами
У ЄС створять систему, що обмежить обіг російських «кривавих аламазів»
20 лютого, 13:19
Володимир Зеленський відвідав Велику Британію
Візит Зеленського до Європи: які маніпуляція створила російська пропаганда
14 лютого, 11:02
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
10 лютого, 16:12
Росіяни вчергове обстріляли Луганську область: є поранена
Окупанти вчергове обстріляли Луганщину: є поранена
18 лютого, 19:05
Чеський народ знову допомагає Україні перемогти Путіна
Чехи знову зібрали гроші на «подарунок Путіну»
21 лютого, 10:05

Політика

Як журналістка з Китаю отримала стрес. Найгостріші моменти пресконференції Зеленського
Як журналістка з Китаю отримала стрес. Найгостріші моменти пресконференції Зеленського
Зеленський показав кімнату, у якій живе від початку війни (відео)
Зеленський показав кімнату, у якій живе від початку війни (відео)
Зеленський: Росія може вторгнутися до ще однієї країни
Зеленський: Росія може вторгнутися до ще однієї країни
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
Розпад Росії не за горами? Зеленський озвучив свою позицію
Розпад Росії не за горами? Зеленський озвучив свою позицію
Зеленський назвав найстрашніший момент війни
Зеленський назвав найстрашніший момент війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9548
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8140
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7131
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6962
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6609
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту