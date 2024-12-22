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Дружина Усика показала зворушливі фото з чоловіком після бою

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дружина Усика показала зворушливі фото з чоловіком після бою
Катерина Усик привітала свого чоловіка з перемогою над Ф'юрі
фото: usyk_kate/Instagram

Катерина Усик привітала Україну з перемогою боксера

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина показала фото зі своїм чоловіком після його перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Відповідні кадри оприлюднила в Instagram.

«Вітаю Україну з перемогою. Кохаю», – підписала Катерина Усик фото.

Дружина Усика показала зворушливі фото з чоловіком після бою фото 1

На фото виснажений Олександр Усик тримає дружину за руку.

Дружина Усика показала зворушливі фото з чоловіком після бою фото 2
Дружина Усика показала зворушливі фото з чоловіком після бою фото 3

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Теги: дружина сім'я Олександр Усик спорт Тайсон Ф'юрі бокс

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