Дружина Усика показала зворушливі фото з чоловіком після бою

Катерина Усик привітала свого чоловіка з перемогою над Ф'юрі

Катерина Усик привітала Україну з перемогою боксера

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина показала фото зі своїм чоловіком після його перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Відповідні кадри оприлюднила в Instagram.

«Вітаю Україну з перемогою. Кохаю», – підписала Катерина Усик фото.

На фото виснажений Олександр Усик тримає дружину за руку.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.