Збиралися на «Наталку Полтавку». Щемливі подробиці про подружжя, яких вбила РФ

Ігор Зима та Олеся Сокур були постійними глядачами театру Франка

1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка висловив співчуття через трагедію.

Зазначається, що Ігор Зима та Олеся Сокур були постійними глядачами театру. 1 січня вони планували відвідати виставу.

«1 січня Росія вбила хороших друзів та постійних глядачів нашого театру – подружжя науковців Олесю Сокур та Ігоря Зиму. У цей день вони збиралися до нас на «Наталку Полтавку», але Росія вирішила, що має право забрати їхні життя. Це не війна. Це терор. Це злочин, за який немає і не може бути прощення», – йдеться у повідомленні.

До того ж наголошується, що Ігор Зима та Олеся Сокур були невідʼємною частиною театральної родини.

«Їхні усмішки та неймовірна любов до мистецтва залишаться з нами назавжди. Наші щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблих. Вічна пам’ять… І нескінченна лють», – зауважив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Також відомо, що театр розташований недалеко від будинку подружжя, на паралельні вулиці.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед».

Так, внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.

Також стало відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє людей. Згодом у медіа почала зʼявлятися інформація, що серед постраждалих – відомий український нейробіолог Ігор Зима, який проживав у будинку, що потрапив під удар.