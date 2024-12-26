Дружина Садового зізналася, чому зверталася до психолога
Катерина Кіт-Садова звернулася до жінок, які планують народження дитини
Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова Андрія Садового, зізналася про свій досвід роботи з психологом. Про це вона розповіла у проєкті Наталії Островської «Дружина».
Мама п’ятьох синів Катерина Кіт-Садова зізналася, що звернулася по допомогу, коли її діти були маленькими. У той час вона більше переймалася їхнім добробутом, ніж власним емоційним станом.
Також вона порадила жінкам, які планують народження дитини, приділяти увагу собі, щоб уникнути подібних труднощів у майбутньому.
«Не забивайте на себе і кожного разу пам’ятайте про свою хвилину. Бо у мене все було як не Андрій, то діти, як не діти, то ще щось, але там не було мене. Вискочити, як Пилип з конопель, гарно вбратися і усміхнутися – ок, але що всередині робилося... Це не вартує того. Я ходила до психолога», – розповіла дружина Садового.
Як відомо, Андрій Садовий та Катерина одружилися у 2021 році, вони виховують п'ятьох хлопців: Антоній, Іван-Павло, Тадей-Лука, Михайло і Йосип.
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