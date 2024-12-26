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Дружина Садового зізналася, чому зверталася до психолога

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Катерина Кіт-Садова розповіла, що звернулася по допомогу до психолога, коли її діти були маленькими
фото: скріншот з відео

Катерина Кіт-Садова звернулася до жінок, які планують народження дитини

Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова Андрія Садового, зізналася про свій досвід роботи з психологом. Про це вона розповіла у проєкті Наталії Островської «Дружина».

Мама п’ятьох синів Катерина Кіт-Садова зізналася, що звернулася по допомогу, коли її діти були маленькими. У той час вона більше переймалася їхнім добробутом, ніж власним емоційним станом. 

Також вона порадила жінкам, які планують народження дитини, приділяти увагу собі, щоб уникнути подібних труднощів у майбутньому.

«Не забивайте на себе і кожного разу пам’ятайте про свою хвилину. Бо у мене все було як не Андрій, то діти, як не діти, то ще щось, але там не було мене. Вискочити, як Пилип з конопель, гарно вбратися і усміхнутися – ок, але що всередині робилося... Це не вартує того. Я ходила до психолога», – розповіла дружина Садового.

Як відомо, Андрій Садовий та Катерина одружилися у 2021 році, вони виховують п'ятьох хлопців: Антоній, Іван-Павло, Тадей-Лука, Михайло і Йосип.

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Теги: психолог сім'я Львів Андрій Садовий діти

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