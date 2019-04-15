Жена олигарха Ярославского похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае



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instagram /marinka

Понежиться на пляже с книгой или полежать перед камерой - это лучший релакс для Марины

Семья олигарха Александра Ярославского снова отдыхает в теплых краях, а его длинноногая женщина Марина позирует в купальниках на радость себе и подписчикам в Instagram.

На этот раз богачи выбрали жаркий Дубай. К тому же, Ярославская в сети немного рассказала о том, как они с мужем вместе отдыхают, не напрягая друг друга.

«Что для меня настоящий отдых? Я из тех людей, кто любит поспать, понежиться на пляже, почитать, сходить в спа и вкусно поесть. Так же я стараюсь максимально ограничить использование телефона, разве что немного Инстаграм) Могу несколько дней провести в городе, и это мой максимум», - призналась Марина.

«Только так я по-настоящему отдыхаю и по возвращении полна сил и энтузиазма. Чего не могу сказать о своей второй половине. Он с раннего утра уже занимается, купается, лежать на пляже - это не про него. Каждый занят тем, чем хочет, и никто не напрягает друг друга своим вниманием. если интересы совпадают, то с удовольствием делаем что-то вместе, если нет, то нет). Мы разные, и это классно», - отметила она.

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Джерело: Табло ID