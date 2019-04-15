  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Жена олигарха Ярославского похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае

    • Розсилка
    instagram /marinka - Жена олигарха Ярославского похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае
    instagram /marinka

    Понежиться на пляже с книгой или полежать перед камерой - это лучший релакс для Марины

    Семья олигарха Александра Ярославского снова отдыхает в теплых краях, а его длинноногая женщина Марина позирует в купальниках на радость себе и подписчикам в Instagram.

    На этот раз богачи выбрали жаркий Дубай. К тому же, Ярославская в сети немного рассказала о том, как они с мужем вместе отдыхают, не напрягая друг друга.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Жена олигарха Ярославского похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае
    Жена олигарха Ярославского похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае
    Жена олигарха Ярославского похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае
    Жена олигарха Ярославского похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае
    instagram /marinka

    «Что для меня настоящий отдых? Я из тех людей, кто любит поспать, понежиться на пляже, почитать, сходить в спа и вкусно поесть. Так же я стараюсь максимально ограничить использование телефона, разве что немного Инстаграм) Могу несколько дней провести в городе, и это мой максимум», - призналась Марина.

    «Только так я по-настоящему отдыхаю и по возвращении полна сил и энтузиазма. Чего не могу сказать о своей второй половине. Он с раннего утра уже занимается, купается, лежать на пляже - это не про него. Каждый занят тем, чем хочет, и никто не напрягает друг друга своим вниманием. если интересы совпадают, то с удовольствием делаем что-то вместе, если нет, то нет). Мы разные, и это классно», - отметила она.

     Читайте также: Ирина Федишин похвасталась идеальной фигурой на пляже в Египте.


    Джерело: Табло ID

    знаменитости отдых за границей семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ