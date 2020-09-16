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    Здоровье

    Гастроэнтерологи предупредили о вреде джинсов с высокой талией

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    Гастроэнтерологи предупредили о вреде джинсов с высокой талией

    Врач добавила, что вредны также и тугие пояса

    При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) ношение джинсов с высокой талией или обтягивающей одежды может навредить. Об этом предупредила гастроэнтеролог Нурия Дианова.

    Она пояснила, что джинсы с высокой талией давят на уровне пупка — там, где ощущаются боли при гастрите. И если при ходьбе этого можно не заметить, то в сидячем положении боли усилятся из-за внутрибрюшного давления. «Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу», — отметила Дианова.

    Врач добавила, что вредны также и тугие пояса, одежда slim-size и обтягивающие костюмы, которые не дают пространства для движения тела. Люди с заболеваниями ЖКТ, как заметила гастроэнтеролог, чаще ходят в свободной одежде, которая ничего не сдавливает.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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