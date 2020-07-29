Знаменитая племянница принцессы Дианы обручилась с агентом по недвижимости (фото)



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Спенсер и Маллетт познакомились еще во время учебы в университете и были вместе последние 11 лет

Поклонники с нетерпением ждут свадьбы Китти Спенсер с ее избранником Майклом Льюисом, ради которого ей пришлось сменить вероисповедание. Бракосочетание состоится только следующим летом. Тем временем обогнать свою старшую сестру может Амелия Спенсер.

На днях бойфренд девушки — агент по недвижимости Грег Маллетта — поделился в своем Инстаграме радостной новостью. Он опубликовал несколько совместных кадров с Амелией, на безымянном пальце которой можно разглядеть помолвочное кольцо.

«Это был лучший день в моей жизни. 22 июля 2020 года я попросил любимую провести со мной остаток жизни, и она сказала «да»! Я не могу быть еще счастливее. Амелия, я люблю тебя всем сердцем», — поведал о своих эмоциях Грег.

Спенсер и Маллетт познакомились еще во время учебы в университете и были вместе последние 11 лет. Так что поклонники и интернет-пользователи вовсю поздравляют счастливую пару. Это событие прокомментировала и Китти Спенсер. Она заверила Грега и Амелию, что впереди их ждут только счастливые времена. Новоиспеченного жениха родственница невесты уже вовсю называет братом.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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