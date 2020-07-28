«Сенсационная блондинка»: Шарлиз Терон с полуобнаженной грудью восхитила фанатов



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44-летняя актриса Шарлиз Терон показала эффектный кадр из завораживающей фотосъемки instagram.com/charlizeafrica/

Актриса предстала в откровенном наряде

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась чувственным портретом в черно-белых тонах. Шарлиз запечатлели в необычном образе. Артистка примерила платье с открытыми плечами. Терон игриво оголила зону декольте и «засветила» в кадре изящное шелковое бра.

Стилисты сделали Шарлиз красивую укладку. Гламурный образ голливудской звезды дополнили легкий макияж и дорогие украшения. Молодая мама выбрала серьги с драгоценными камнями.

instagram.com/charlizeafrica/

Фото Терон восхитило ее поклонников. «Невероятная!», «Самая горячая актриса», «Героиня нашего поколения», «Женщина-легенда», «Сенсационная красотка», «Очень вдохновляющая», «У совершенства есть имя – Шарлиз», - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.