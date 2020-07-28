  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    «Сенсационная блондинка»: Шарлиз Терон с полуобнаженной грудью восхитила фанатов

    • Розсилка
    <p>44-летняя актриса Шарлиз Терон показала эффектный кадр из завораживающей фотосъемки</p> <div></div> - «Сенсационная блондинка»: Шарлиз Терон с полуобнаженной грудью восхитила фанатов

    44-летняя актриса Шарлиз Терон показала эффектный кадр из завораживающей фотосъемки

    instagram.com/charlizeafrica/

    Актриса предстала в откровенном наряде

    44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась чувственным портретом в черно-белых тонах. Шарлиз запечатлели в необычном образе. Артистка примерила платье с открытыми плечами. Терон игриво оголила зону декольте и «засветила» в кадре изящное шелковое бра.

    Стилисты сделали Шарлиз красивую укладку. Гламурный образ голливудской звезды дополнили легкий макияж и дорогие украшения. Молодая мама выбрала серьги с драгоценными камнями.

    116531104_654925881900140_3114349648133289641_n
    instagram.com/charlizeafrica/

    Фото Терон восхитило ее поклонников. «Невероятная!», «Самая горячая актриса», «Героиня нашего поколения», «Женщина-легенда», «Сенсационная красотка», «Очень вдохновляющая», «У совершенства есть имя – Шарлиз», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно

     

     

    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ