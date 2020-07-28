Пользователей сети удивила молодость 55-летней актрисы в бикини (фото)



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Британская актриса Элизабет Херли instagram.com/elizabethhurley1/

Фанаты обсудили ухоженный внешний вид актрисы и ее подтянутое тело в комментариях

Молодость британской актрисы, фотомодели и дизайнера Элизабет Херли вновь удивила ее поклонников. Свои комментарии они оставили под фотографией, размещенной в Instagram-аккаунте знаменитости.

Херли снялась в рекламной кампании собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. На кадре она позирует лицом к камере в бикини в серо-белую полоску и солнечных очках. «Великий побег», — подписала публикацию знаменитость и отметила на ней профиль марки.

Описанная фотография собрала более 120 тысяч лайков. Фанаты обсудили ухоженный внешний вид актрисы и ее подтянутое тело в комментариях. «Она, должно быть, вампир. С каждым днем все моложе и моложе», «Так шикарно выглядеть в ее возрасте — незаконно!», «Нет слов. Она пьет воду из фонтана молодости», «Ты — легенда! Выглядишь на 20 лет», — хвалили они.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.