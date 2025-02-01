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Знову в грі: Девід Бекхем роздягнувся у новій рекламі спідньої білизни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Для знімань спортсмен готувався 12 тижнів – відмовився від улюбленої їжі та тренувався двічі на день
фото з відкритих джерел

Понад десять років легендарний футболіст відмовлявся від будь-яких пропозицій щодо реклами білизни

«Так, я знову в грі!». Із таким девізом Девід Бекхем повернувся в рекламу спідньої білизни Boss One. Для запуску кампанії фотографи Мерт і Маркус зняли провокативне відео з Бекхемом, у якому 49-річний англієць позує напівоголеним у спортзалі та в душі.

До цього понад десять років легендарний футболіст відмовлявся від будь-яких пропозицій щодо реклами білизни, але цього разу погодився завдяки прихильності до бренду та креативній свободі команди.

Для знімань спортсмен готувався 12 тижнів – відмовився від улюбленої їжі та тренувався двічі на день.

Знову в грі: Девід Бекхем роздягнувся у новій рекламі спідньої білизни фото 1

Ефект перевершив усі очікування – на спокусливих кадрах Бекхем має фантастичний вигляд. Не втрималася і його дружина Вікторія, виклавши найзухваліше фото із підписом: «Мій бос».

Фото, яким поділилас яВікторія Бекхем
Фото, яким поділилас яВікторія Бекхем
фото: victoriabeckham/Instagram

Раніше британський футболіст Девід Бекхем показав курей, яких йому подарувала дружина на Різдво, та грядки, на яких вирощує різноманітні рослини.

Також британська співачка Вікторія Бекхем зробила «догану» своєму чоловікові Девіду Бекхему через те, що він розмістив у мережі фото, яке їй не сподобалося.

Теги: дружина співачка рослини відео Вікторія Бекхем

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Життя

Знову в грі: Девід Бекхем роздягнувся у новій рекламі спідньої білизни
Знову в грі: Девід Бекхем роздягнувся у новій рекламі спідньої білизни
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