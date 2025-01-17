«Гарна як сонце». Полякова показала, якою вона прокинулася у свої 46 (фото)

Зірка написала, що любить свою сім'ю, свою роботу, свою команду, своїх друзів, своє життя, і подякувала світу за це

«Як воно? Та афігенно, хоча коли мені було 20, я думала, що буду дуже давня, а НІТ! Енергійна сильна, моцна здоров'ям, весела, розумна та гарна як сонце!»

Співачка Оля Полякова, яка 17-го січня святкує свій день народження, виклала пікантне фото у соцмережі Instagram. Вона зазначила, що у свої 46 відчуває себе краще, аніж у 20.

«Ну що, з нем народження мене! Як воно? Та афігенно, хоча коли мені було 20, я думала, що буду дуже давня, а НІТ! Енергійна сильна, моцна здоров'ям, весела, розумна та гарна як сонце! Так, і все це я про себе! Бо зрозуміла, що бачити в собі це все в край важливо і дякувати собі за все, що робить мене такою, як я є!», – написала співачка.

У Instagram 46-річна артистка поділилася фото, на яких видно одну з її грудей у розстібнутій блузі фото: instagram.com/polyakovamusic

Зірка написала, що любить свою сім'ю, свою роботу, свою команду, своїх друзів, своє життя, і подякувала світу за це.

До слова, згодом, публікація співачки зникла із мережі.

Нагадаємо, співачка, актриса, блогерка й телеведуча Оля Полякова сьогодні, 17 січня, святкує день народження. Їй виповнилося 46 років.

Народилась Полякова у Вінниці, де і навчалась у музичній школі та училищі культури й мистецтв. Пізніше закінчила Київський університет культури та мистецтв й Національну музичну академію Чайковського. Має диплом оперної співачки.

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