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Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі: вогонь знищує коштовні маєтки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі: вогонь знищує коштовні маєтки
Схил пагорба, на якому живуть багато знаменитостей, опинився у вогняній пастці
фото: financialexpress.com

Лісова пожежа охопила Лос-Анджелес, змушуючи навіть знаметитостей рятуватись 

У Лос-Анджелесі, де вирують лісові пожежі, вогонь перекинувся на дорогі вілли в елітному районі Пасіфік-Палісейдс. Про це пише The Financial Express.

Місцеві жителі публікують відео з будинками, що охоплені полум'ям. На кадрах видно, що яскраве полум'я вибивається із вікон, у небо здіймається густий чорний дим.

«Вогонь охопив територію Пасіфік-Палісейдс між Санта-Монікою та Малібу. За даними офіційних осіб, згоріло щонайменше 1182 га. Пожежа спалахнула на тлі сильних вітрів після тривалої посухи», – йдеться у статті.

У місті вирує густий темний дим від пожеж
У місті вирує густий темний дим від пожеж

До того ж сильний вітер поширює вогонь з великою швидкістю, яка подекуди становить 96 км/год. Втім, деякі місцеві жителі продовжують залишатися у будинках.

Маєтки, вартістю мільйони доларів, палають у США
Маєтки, вартістю мільйони доларів, палають у США

Нагадаємо, у вівторок у районі Лос-Анджелеса спалахнуло декілька лісових пожеж, які спричинили масові руйнування та змусили тисячі людей евакуюватися. У небезпечному районі проживає близько 30 тисяч людей.

Обов'язкова евакуація також введена в Пасіфік-Палісейдс, де живе багато американських знаменитостей. Влада підраховуватиме завдані збитки місту, але попередньо вона оцінюється в мільйони доларів. Резиденція віцепрезидентки США Камали Гарріс також потрапила до зони евакуації. Сама політикиня перебуває наразі у Вашингтоні.

Теги: пожежа США вітер влада евакуація відео

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