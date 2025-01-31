Росія завдала ракетного удару по Одесі (фото, відео)
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння
31 січня, ввечері в Одесі пролунали потужні вибухи. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер в Telegram.
«Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів», – йдеться в повідомленні.
До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога. Також було попередження про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.
Перед тим міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про розвідувальний дрон у напрямку міста.
Згодом у місцевих пабліках зʼявилися перші фото та відео наслідків російської атаки. Ймовірно, був атакований центр міста
Потужний вибух прогримів в Одесі. Пошкоджено готель «Брістоль» у центрі міста, пишуть місцеві канали pic.twitter.com/p5vY0860Gv— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2025
Свідки повідомляють, що постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд.
В Одесі багато будівель зазнали пошкоджень. Про це повідомляють місцеві пабліки pic.twitter.com/2YqplFgLB0— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2025
Нагадаємо, російські війська вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.
Як повідомлялося, інформація про те, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Оболонському районі Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці, не підтвердилася.
До слова, триває 1073-й день повномасштабної війни. Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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