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Росія завдала ракетного удару по Одесі (фото, відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія завдала ракетного удару по Одесі (фото, відео)
Свідки повідомляють, що постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд
фото: Telegram / Думська

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння

31 січня, ввечері в Одесі пролунали потужні вибухи. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер в Telegram.

«Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів», – йдеться в повідомленні.

До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога. Також було попередження про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Перед тим міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про розвідувальний дрон у напрямку міста.

Згодом у місцевих пабліках зʼявилися перші фото та відео наслідків російської атаки. Ймовірно, був атакований центр міста

Росія завдала ракетного удару по Одесі (фото, відео) фото 1
фото: Telegram / Думська
Росія завдала ракетного удару по Одесі (фото, відео) фото 2
фото: Telegram / Думська

Свідки повідомляють, що постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд.

Нагадаємо, російські війська вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.

Як повідомлялося, інформація про те, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Оболонському районі Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці, не підтвердилася.

До слова, триває 1073-й день повномасштабної війни. Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

 

Теги: вибух Telegram готель озброєння відео тривога

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