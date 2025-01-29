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Танк бригади імені короля Данила знищив російську БМД з відстані 30 метрів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Танк бригади імені короля Данила знищив російську БМД з відстані 30 метрів
Росіяни продовжують наступати на Часів Яр
скріншот з відео

Воїни 24 ОМБр знищують ворога у надважких умовах

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали знищення двох російських бойових машин ворожого десанту під Часовим Яром на Донеччині, одну з них танк уразив з 30-метрової відстані. Про це повідомили у бригаді.

Бійці зазначають, що росіяни продовжують наступати на Часів Яр, задіюючи елітні повітряно-десантні дивізії, мотострілецькі бригади та інші підрозділи, а також повністю руйнуючи залишки населеного пункту.

«Тривають безперервні штурми з різних напрямків, тож воїни 24 ОМБр знищують ворога у надважких умовах», – зазначають бійці.

Так під час однієї з атак противника піхотинці спалили бойову машину десанту з гранатомета.

Друга бронемашина продовжила рух та була знищена вогнем танку Королівської бригади з 30 метрів.

Нагадаємо, оператори Сил спеціальних операцій здійснили наліт та знищили позиції росіян на одному з найгарячіших напрямків фронту. 

У боях за Часів Яр помітили бійців російського підрозділу «Ахмат», у складі якого воюють, зокрема, колишні бійці приватної військової компанії «Вагнер». Про це в етері телемаратону розповів речник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

До слова, ЗСУ контролюють фактично всю територію Часового Яру Донецької області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону. Нині окупанти намагаються перейти канал «Сіверський Донець – Донбас», що в східній частині міста.

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Теги: росія окупанти війна Донеччина ворог відео росіяни Часів Яр

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