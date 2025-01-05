Київським водіям загрожують зайці

У мирні часи мисливці активно полювали на зайців, а зараз це заборонено і тварини стрімко розмножуються

Водіям потрібно бути дуже обережними, особливо біля лісів та парків, бо тварини можуть раптово вибігти на дорогу

У Києві спостерігається засилля зайців, і це становить загрозу для водіїв, пише «ТСН.ua». Кияни публікують у мережі відео з Троєщини, де у парковій зоні харчуються понад десяток диких зайців, біля зупинки автобусу №114.



На відео помітно, що тваринки ще молоді і геть не бояться людей. Зайці із задоволенням харчуються капустою, яку їм приніс хтось з містян. Через помітне потепління у січні, ці тварини дійсно стають активними.

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У Київському зоопарку кажуть, що засилля зайців на вулицях столиці, це не аномалія, просто погода на вулиці тримається помірна і дикі тварини шукають собі харчування ближче до людей.

«На вулиці тримається тепла погода і для зайців це добре. Їм легше пережити холодну та голодну пору за такої температури. Зазвичай, зайці шукають для себе зону харчування, а судячи з опублікованого відео, тваринок підгодовують люди. Тому зайці спокійно приходять до цієї зони харчування, щоб поїсти. На відео, скоріш за все, родина зайців – молоденькі бігають між дерев, а їх дорослі батьки, десь поруч у лісі», – розповідає директор Київського зоопарку Кирило Трантін,

Він додає, що зайців у столиці дійсно стало багато за останні три роки, бо полювання під час війни заборонене. Через це навіть виникла проблема для київських водіїв.

«Водіям потрібно бути дуже обережними, особливо біля лісів та парків столиці, бо на дорогу можуть раптово вибігти зайці та потрапити під колеса. Вже траплялися невеличкі аварії, коли люди оминали на дорозі зайців і пошкодили авто. Зайва увага не завадить, особливо зараз, коли у цих тварин період міграції. Вони відчувають, що зима ще не така холодна, як має бути та мандрують у пошуках їжі», – розповідає Кирило Трантін.

Він додає, що у мирні часи – мисливці активно полювали на зайців. А зараз полювання заборонене і тварини стрімко розмножуються.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею власники покинули лабрадора, бо його не пустили прикордонники.

Також Уряд України запустив Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він допоможе ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, а також – гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським.

Зазначимо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 2024 рік. Це вже більше, аніж за весь минулий рік: тоді було зафіксовано 175 проваджень. Загалом 1599 кримінальних проваджень зафіксовано з 2015 року. Сплеск кількості справ за жорстокість до тварин відбувся у 2018 році як наслідок введення нових штрафів для порушників. У 2021 році покарання посилили до можливого позбавлення волі, втім через війну збільшення відповідних проваджень та вироків не сталося.