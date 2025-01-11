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Кулеба зізнався, що відмовив свого 18-річного сина йти на фронт

Ірина Бура
glavcom.ua
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Кулеба зізнався, що відмовив свого 18-річного сина йти на фронт
За словами Кулеби, зниження мобілізаційного віку не буде вітатися українським суспільством
скріншот з відео

Кулеба: Не бачу причин, чому мобілізаційний вік має впасти одразу до 18 років

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що ледве вмовив свого 18-річного сина не йти воювати. Про це ексголова МЗС сказав в інтерв'ю ВВС.

«Він ходить на військові курси і я ледве вмовив його продовжити навчання в університеті на даний момент. І я буду поважати його вибір, якщо він вирішить піти воювати. Це не те, чого варто прагнути, але якщо настав ваш час, ви маєте прийняти цей виклик із гідністю», – каже колишній міністр.

Кулеба прокоментував можливе зниження мобілізаційного віку та висловив думку, що це навряд буде до 18 років.

«Навряд чи це буде настільки драматичним. Я маю на увазі, що не бачу причин, чому мобілізаційний вік має впасти одразу до 18 років», – сказав він.

За його словами, більш ймовірним є часткове зниження вікового порогу – на 1-2 роки.

«Саме генерали повинні донести цей аргумент до політичного керівництва і до парламенту. І що найбільш важливо – до народу України. Тому що це буде надзвичайно болючим рішенням яке не буде вітатися українським суспільством», – сказав дипломат.

Нагадаємо, ексміністр Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що наразі проживає у квартирі своєї дівчини Світлани Павелецької. Однак, мріє відремонтувати хату в селі на Полтавщині та жити там.

Окрім того, Дмитро Кулеба, якого нещодавно звільнили з посади міністра закордонних справ України, поїхав подорожувати Україною. Також ексміністр МЗС почав знімати відео про свої подорожі, де він ділиться рецептами української кухні та закликає цінувати українські традиції

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Теги: син військові навчання Дмитро Кулеба традиції відео мобілізація Україна війна міністр

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