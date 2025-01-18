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Брати-снайпери розповіли, кого з полонених окупанти готові обмінювати на слона

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Брати-снайпери розповіли, кого з полонених окупанти готові обмінювати на слона
Полонені кадировці – дуже цінний товар
фото з відкритих джерел

Обмінами займається особисто брат Рамзана Кадирова

Найшвидше з усіх полонених обмінюють кадировців. Були навіть випадки, що їх обмінювали безпосередньо у полі або після кількох дзвінків. Також досить швидко потрапили додому строковики з Курщини. Про це в ефірі «Армія TV» розповіли снайпери брати Яковлеви – Кирило та Данило.

«Це дуже гарний товар. Навіть якщо спіймають, усі чеченці знають – Кадирову скажи: «Слона привези», він тобі слона на чеченця поміняє», – каже Данило Яковлев.

Брати наголошують, ідеться саме про кадировців. За військових із батальйонів «Ахмат», куди Кадиров бере усіх підряд, щоб не витрачати свою армію, окупанти не так переймаються.

За словами Кирила Яковлева, обмінами кадировців займається особисто брат Рамзана Кадирова.

Раніше воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полонвійськового РФ, який виявився ескімосом.

Також українські десантники разом з суміжними підрозділами взяли у полон на Курщині 27 військовослужбовців РФ.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 11 січня.

Як повідомлялося, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полонхоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.

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Теги: окупанти армія полон Володимир Зеленський президент солдат відео

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