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    Жизнь

    Звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри экстренно госпитализирован с инсультом

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    Люк Перри - Звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри экстренно госпитализирован с инсультом
    Люк Перри

    По словам родных актера, врачи ввели его в медикаментозную кому

    Одного из самых популярных актеров американского молодежного сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люка Перри экстренно госпитализировали с обширным инсультом, сообщает издание TMZ

    Когда медики по вызову приехали в дом артиста, который находится в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе, он еще разговаривал и отзывался на обращения. Но затем его состояние ухудшилось и Перри увезли в больницу.

    Родные звезды рассказали журналистам о том, что в клинике Люка уже ввели в состояние медикаментозной комы. Однако официальный представитель артиста эту информацию не подтверждает.

    Напомним, кроме роли Дилана МакКея, принесшей Люку Перри всемирную славу, он озвучивал героев знаменитого анимационного сериала «Мыши-рокеры с Марса» и снялся в эпизодической роли в «Пятом элементе» Люка Бессона.

    кино актер
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