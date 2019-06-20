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    Шоу-биз

    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу

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    Ксения Лукьянчикова - Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Ксения Лукьянчикова

    На днях украинские киноманы увидят остросюжетную мелодраму «Красная королева», которая расскажет о легендарной советской манекенщице Регине Збарской

    Одну из ролей сыграла звезда костюмированной драмы «Крепостная».

    Регину Збарскую называли самым красивым оружием Кремля и советской Софи Лорен, с ней мечтали работать Кристиан Диор и Федерико Феллини, о такой жизни, как у нее грезили все женщины того времени. Но, несмотря на всемирное признание, в родной стране из-за политической системы ее подвергали насилию и вербовали. До конца своих дней Регина Збарская боролась с депрессией и лежала в психиатрических лечебницах.

    Главную роль в сериале «Красная  королева» сыграла Ксения Лукьянчикова, которая ради этого похудела на 15 килограммов. Как вспоминает режиссер картины, команда очень долго искала исполнительницу главной роли, а пробы проходили более 100 актрис из шести стран. Для главной героини было пошито 160 комплектов одежды — платьев, в которых она выходила на подиумы, а также повседневных нарядов.

    Лучшую подругу Регины Збарской сыграла украинская актриса театра и кино Анна Сагайдачная, известная зрителям по роли Натали Дорошенко в костюмированной драме «Крепостная».  Героиня Анны - Марина Дунаева - реальный персонаж, прототипом которого послужила советская манекенщица Марина Ивлева.

    «Марина Ивлева была одной из лучших советских моделей и близкой подругой Регины Збарской. Всемирная слава на них обрушилась после показа мод в Париже. По сюжету во время показа в Париже в Марину влюбился Эдмон Ротшильд - наследник одной из самых влиятельных и богатых династий банкиров. Но для советской девушки связь с иностранцем считалась предательством Родины. В реальной жизни у них действительно был роман, который оказался роковым», - интригует актриса.

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    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу
    Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу

    Стоит отметить, что в сериале, который выйдет на экраны 24 июня на телеканале Стб, снялись: Ксения Лукьянчикова, Артём Ткаченко, Анатолий Руденко, Ада Роговцева, Анна Сагайдачная, Лариса Домаскина, Елена Морозова, Татьяна Орлов и другие.

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