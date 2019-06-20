Актриса сериала «Крепостная» сыграла легендарную советскую манекенщицу



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Ксения Лукьянчикова

На днях украинские киноманы увидят остросюжетную мелодраму «Красная королева», которая расскажет о легендарной советской манекенщице Регине Збарской

Одну из ролей сыграла звезда костюмированной драмы «Крепостная».

Регину Збарскую называли самым красивым оружием Кремля и советской Софи Лорен, с ней мечтали работать Кристиан Диор и Федерико Феллини, о такой жизни, как у нее грезили все женщины того времени. Но, несмотря на всемирное признание, в родной стране из-за политической системы ее подвергали насилию и вербовали. До конца своих дней Регина Збарская боролась с депрессией и лежала в психиатрических лечебницах.

Главную роль в сериале «Красная королева» сыграла Ксения Лукьянчикова, которая ради этого похудела на 15 килограммов. Как вспоминает режиссер картины, команда очень долго искала исполнительницу главной роли, а пробы проходили более 100 актрис из шести стран. Для главной героини было пошито 160 комплектов одежды — платьев, в которых она выходила на подиумы, а также повседневных нарядов.

Лучшую подругу Регины Збарской сыграла украинская актриса театра и кино Анна Сагайдачная, известная зрителям по роли Натали Дорошенко в костюмированной драме «Крепостная». Героиня Анны - Марина Дунаева - реальный персонаж, прототипом которого послужила советская манекенщица Марина Ивлева.

«Марина Ивлева была одной из лучших советских моделей и близкой подругой Регины Збарской. Всемирная слава на них обрушилась после показа мод в Париже. По сюжету во время показа в Париже в Марину влюбился Эдмон Ротшильд - наследник одной из самых влиятельных и богатых династий банкиров. Но для советской девушки связь с иностранцем считалась предательством Родины. В реальной жизни у них действительно был роман, который оказался роковым», - интригует актриса.

Стоит отметить, что в сериале, который выйдет на экраны 24 июня на телеканале Стб, снялись: Ксения Лукьянчикова, Артём Ткаченко, Анатолий Руденко, Ада Роговцева, Анна Сагайдачная, Лариса Домаскина, Елена Морозова, Татьяна Орлов и другие.