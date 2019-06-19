Кейт Хадсон впервые показала фото со всеми детьми и бойфрендом



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Кейт Хадсон

Кейт стала многодетной матерью в октябре прошлого года

Многодетная мама Кейт Хадсон часто делится семейными снимками в блоге. Но впервые 40-летняя актриса показала всех детей и возлюбленного на одном фото.

Трогательное домашнее селфи изображает всю семью: 33-летнего музыканта Дэнни Фудзикаву, саму Кейт, 15-летнего Райдера, семилетнего Бингема и восьмимесячную Ранни Роуз.

Актриса, будто смущаясь, отворачивается от камеры, но при этом видно – она смеется. Ее сыновья и возлюбленный тоже улыбаются. А маленькая дочь явно увидела что-то очень интересное за пределами снимка.

«Любовь всей моей жизни», – нежно подписала фото Хадсон. Ранее актриса уже показывала всех своих детей вместе, но без Дэнни.

«Радость!» – лаконично прокомментировала пост звезда «Игры престолов» Лина Хиди. Другие поклонники Кейт поддержали ее мнение. «Какая прекрасная картинка – на ней столько счастья», «Какое абсолютно семейное фото. Его определенно нужно поставить в рамку на стол», «Так много любви! Ты заслуживаешь это, дорогая», - написали фолловеры.