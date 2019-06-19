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    Жизнь

    В Украине снимут фильм о женском движении Femen

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    В Украине снимут фильм о женском движении Femen
    informator.news

    Кинолента получит название «Наша грудь — наше оружие: История движения Femen»

    Над производством картины работают Украина, Франция и Германия.

    Автором идеи фильма стала белорусская кинематографистка Дарья Жук — она выступит режиссером. Ее дебютная полнометражная лента «Хрусталь» была показана на 50 международных кинофестивалях и получила Гран-при на Одесском и Тбилисском кинофестивалях. Беларусь выдвигала «Хрусталь» на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

    Сценарий к картине о Femen напишет Наталья Блок, а участницы движения станут консультантками ленты, съемки которой запланированы на 2020 год.

    Femen известно своими политическими акциями протестов, во время которых участницы движения обнажают грудь в целях борьбы с патриархатом и угнетением.

    Джерело: Bird In Flight

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