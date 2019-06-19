В Украине снимут фильм о женском движении Femen
informator.news
Кинолента получит название «Наша грудь — наше оружие: История движения Femen»Над производством картины работают Украина, Франция и Германия.
Автором идеи фильма стала белорусская кинематографистка Дарья Жук — она выступит режиссером. Ее дебютная полнометражная лента «Хрусталь» была показана на 50 международных кинофестивалях и получила Гран-при на Одесском и Тбилисском кинофестивалях. Беларусь выдвигала «Хрусталь» на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Сценарий к картине о Femen напишет Наталья Блок, а участницы движения станут консультантками ленты, съемки которой запланированы на 2020 год.
Femen известно своими политическими акциями протестов, во время которых участницы движения обнажают грудь в целях борьбы с патриархатом и угнетением.
Джерело: Bird In Flight