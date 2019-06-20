Дженнифер Энистон ждет «особенного человека» для отношений



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Дженнифер Энистон

50-летняя актриса полностью оправилась после развода с 47-летним актером Джастином Теру.

Дженифер Энистон мечтает начать ходить на свидания.

Прошлый год для звезды сериала «Друзья» выдался тяжелым. Расставание с Теру побудило Джен на время отложить личную жизнь на второй план и сконцентрироваться на работе. Теперь же источники сообщают, что актриса готова к новым отношениям, однако будет очень насторожено выбирать партнера.

«Дженнифер довольна своей работой и по-настоящему счастлива. Но прежде чем начать с кем-то встречаться, она будет еще тщательней чем прежде присматриваться к новому человеку. Сейчас она готова действовать и ходить на свидания. Джен ждет особенного человека», — рассказал инсайдер порталу People.

Он уточнил, что Энистон уже давно подумывала завести нового бойфренда, но напряженный рабочий график не давал ей всерьез заняться личной жизнью. Недавно актриса представила свой новый фильм «Загадочное убийство» (Murder Mystery) и ушла на заслуженный отдых. Джен заметили, когда она загорала в одном из отелей в мексиканском городе Кабо вместе со своей близкой подругой, актрисой Кортни Кокс.

Джерело: graziamagazine.ru