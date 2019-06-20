В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям



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Дженнифер Энистон

Актриса хочет встретить «особенного» человека

Прошлый год оказался для Дженнифер Энистон непростым - она пережила болезненное расставание с мужем Джастином Теру. После этого она решила взять паузу в отношениях и уйти с головой в работу.

Некоторое время голливудская актриса посвящала себя только профессиональной деятельности, но сейчас она полностью восстановилась после разрыва и готова к новым отношениям. Об этом журналу People рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Инсайдер сообщил, что Энистон хочет встретить особенного человека и уверена, что это произойдет, нужно лишь подождать.

«Она будет осторожна, прежде чем снова начать с кем-то встречаться. Вместе с тем она явно не собирается бездействовать, сидя на одном месте. Дженнифер ждет особенного человека», — рассказал инсайдер, пожелавший остаться анонимным.