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    Жизнь

    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям

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    Дженнифер Энистон - В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
    Дженнифер Энистон

    Актриса хочет встретить «особенного» человека

    Прошлый год оказался для Дженнифер Энистон непростым - она пережила болезненное расставание с мужем Джастином Теру. После этого она решила взять паузу в отношениях и уйти с головой в работу.

    Некоторое время голливудская актриса посвящала себя только профессиональной деятельности, но сейчас она полностью восстановилась после разрыва и готова к новым отношениям. Об этом журналу People рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
    В активном поиске: Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям

    Инсайдер сообщил, что Энистон хочет встретить особенного человека и уверена, что это произойдет, нужно лишь подождать.

    «Она будет осторожна, прежде чем снова начать с кем-то встречаться. Вместе с тем она явно не собирается бездействовать, сидя на одном месте. Дженнифер ждет особенного человека», — рассказал инсайдер, пожелавший остаться анонимным.

     

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