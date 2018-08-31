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    Шоу-биз

    В стиле пин-ап: Леди Гага кардинально сменила имидж

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    Леди Гага - В стиле пин-ап: Леди Гага кардинально сменила имидж
    Леди Гага

    Леди Гага прилетела в Венецию с женихом Кристиано Карино и уже готовится покорить красную ковровую дорожку

    Леди Гага по-настоящему влюблена и наслаждается dolce vita со своим женихом Кристиано Карино. Иначе как интерпретировать то, что она оставила в стороне роль сильной леди с броскими брутальными образами и "подсела" на гиперженственные образы, в которых выглядит хрупко и изящно?

    Несколько дней назад певица, вдохновившись стилем new look, представила огненно-красный образ на улицах Парижа, а сегодня - дебютировала на улицах Венеции в стиле пин-ап. Платье Jonathan Simkhai она дополнила игривой прической и лодочками на ультравысоких шпильках. 

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    В стиле пин-ап: Леди Гага кардинально сменила имидж
    В стиле пин-ап: Леди Гага кардинально сменила имидж
    В стиле пин-ап: Леди Гага кардинально сменила имидж
    В стиле пин-ап: Леди Гага кардинально сменила имидж
    В стиле пин-ап: Леди Гага кардинально сменила имидж
    В стиле пин-ап: Леди Гага кардинально сменила имидж

    Во время романтической прогулки по каналам Венеции Гага позировала фотографам в лучших традициях кинодив - Брижит Бардо и Софи Лорен, которые когда-то были частыми гостьями фестиваля. Закидывала ногу на ногу, заливисто смеялась, улыбалась и прижимала к лицу красную розу...

    Уже сегодня вечером ей придется продемонстрировать навыки голливудской звезды на главном европейском смотре. В рамках Венецианского кинофестиваля состоится премьера мюзикла "Звезда родилась", в котором она исполнила главную роль вместе с Брэдли Купером. 

    Джерело: Hello!

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