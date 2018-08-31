Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет шоу «Танцы со звездами»



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Наталья Могилевская

Победительница прошлого сезона готова соперничать с дочерью солистки группы «Время и стекло»

За выступлениями знаменитостей в новом сезоне «Танцев со звездами» следят не только поклонники проекта, но и триумфаторы.

Как оказалось, победительница прошлого сезона Наталья Могилевская пристально следит за первыми шагами новых участников проекта и даже готова снова выйти на главный паркет Украины.

Об этом украинская певица рассказала на своей странице в Instagram.

«Какой я вижу себя в старости? Веселой старушкой с наманикюренными пальчиками, которая будет продолжать достигать новых высот. Я буду соревноваться с дочкой Нади Дорофеевой в «Танцах со звездами-2075». Уверена, в 80 жизнь только начинается!» - написала Могилевская в сети.

Напомним, что на прошлых выходных стартовал новый сезон танцевального проекта, в котором приняли участие: грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров, Оксана Марченко, dj Nana и Слава Каминская, которая не вышла на паркет во время первого эфира. Артистка во время подготовки к проекту получила травму и врачи настоятельно рекомендовали поберечь себя.