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    Алан Бадоев удивил поклонников своим музыкальным талантом

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    Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев был первым, кому музыкант отправил демозапись с предложением о коллаборации - Алан Бадоев удивил поклонников своим музыкальным талантом
    Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев был первым, кому музыкант отправил демозапись с предложением о коллаборации
    Фото: instagram.com/alanbadoev

    Режиссер принял участие в записи дебютного альбома музыканта Igor Kirilenk

    Сооснователь электронного проекта Hidden Element и группы The Erised, художественный руководитель Dorofeeva Igor Kirilenko выпустил свой дебютный альбом.

    1111111111111111111111111111111 (part 1) – «Тридцать единиц» был создан вместе с друзьями-музыкантами. В записи приняли участие Алан Бадоев, Вова Дантес, Женя Мильковский, Артем Пивоваров, Саша Чемеров (Димна Суміш) и Катя Павленко (Go_A). Вторая часть альбома уже выйдет в следующем, 2022 году.

    Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев был первым, кому музыкант отправил демозапись с предложением о коллаборации.

    «Помню два года назад мы с моей женой Юлей возвращались из Германии, говорили много о музыке, планах на будущее. Тогда у меня было отложено много нестандартных демок, и я чувствовал в них большую силу. Помню, как озвучил одну из идей, что было бы классно пригласить Алана начитать на музыку одного из треков. Тогда и родилась идея собрать альбом и записать его с друзьями. И реализацию этого сумасшествия я начал именно с Бадоева», – рассказал Игорь.

    «Мне нравится идея, давай попробуем», – ответил голосовым сообщением Бадоев. В студии за чашкой чая артисты обсудили концепт и стартовали.

    «Текст Алана в «Секундах» – это абсолютная импровизация. Это было очень искренне!» – поделился Игорь.

    После положительного ответа Бадоева Игорь послал демки артистам, с которыми был на одной музыкальной волне. В результате в альбом вошли шесть уникальных треков, шесть исключительных историй.

    Напомним, знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев создал первый рекламный ролик в своей карьере.

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    Теги: искусство музыка
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    Алан Бадоев удивил поклонников своим музыкальным талантом