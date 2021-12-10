Украинские тик-токерши выпустили новую песню

Новый сингл – с «каникулярным» новогодним настроением

Группа «Ток», набирающая обороты популярности среди детей и молодежи, за последние полгода выпустила уже третий трек. В одной из работ группы снялась певица, звезда сериала «Школа» Аня Тринчер.

«Искры» – это четвертый сингл из будущего альбома группы. Фото: пресс-служба группы

Teen-поп группа из ярких девочек-подростков с момента своего запуска буквально «поселилась» в соцсетях: YouTube, Instagram и TikTok –где живет сегодняшняя молодежь. И это дало плоды. Предыдущая работа группы Ток, клип на песню «Ромашки» уверенно подбирается к двум миллионам просмотрам на YouTube. «Искры» – это четвертый сингл из будущего альбома группы с «каникулярным» новогодним настроением, которое прочувствуют даже те, кто закончил школу десятилетия назад.

«В нашей новой песне вы найдете самые смелые мысли о том, как важно быть рядом с тем, кто дорог, – говорят солистки группы. – Время быстротечно, поэтому нужно успеть сказать друг другу те важные слова, которые станут судьбоносными. Новый год – идеальный повод для этого!»