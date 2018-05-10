Alekseev прокомментировал свой провал на «Евровидении-2018»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Alekseev

Артист рад, что это все наконец-то закончилось

Украинский исполнитель Alekseev, который в этом году представлял Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» и не прошел в финал, поблагодарил поклонников в соцсети.

«Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый», - написал Alekseev.

Фанаты артиста поддержали Aleksseva в соцсети и поблагодарили за искренность, которой был наполнен номер в первом полуфинале европейского песенного конкурса.

«Главное сейчас - это правильное отношение к происходящему. Можно обвинять себя, или систему «Евровидения», или ещё что-то или кого-то. Однако это только затормозит тебя. Правильно говоришь - этот этап окончен. Впереди будет большее», «Не люблю поп музыку, но Ваш голос и чувственность, ноты проходящие через сердце не оставили меня равнодушной», - пишут фанаты в комментариях.

Напомним, что по результатам первого этапа конкурса «Евровидение-2018» в финал прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.

Также в финал конкурса, который состоится 12 мая, автоматически попадают страна-хозяин Португария, а также 5 стран-основательниц конкурса - Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Напомним, что сегодня вечером состоится второй полуфинал, в котором выступит представитель Украины - Melovin, а также 17 конкурсантов из Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии Латвии, Швеции, Черногории и Словении.

Посмотреть прямую трансляцию конкурса можно в эфире двух украинских телеканалом UA: Перший и СТБ и на нашем сайте.



